Con recortes, Seduvop indemnizará a comercios

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), analiza la posibilidad de tomar recursos de otros programas, para indemnizar a comerciantes establecidos de la calle de Guerrero, quienes han sufrido pérdidas y afectaciones económicas ante el retraso de las obras de modernización.

El titular de Seduvop, Leopoldo Stevens Amaro indicó que el equipo jurídico se encuentra analizando que programas existen, de los cuales se pueda tomar el recurso para apoyar a esos comerciantes, "tenemos que corroborar que esos programas continúen vigentes y que tengan los recursos disponibles".

Al cuestionarlo, respecto a si de la multa con la que se sancionó a la constructora por el retraso de las obras, éste se podría aplicar para indemnizar a los comerciantes por las pérdidas económicas ocasionadas, Stevens Amaro, dijo: "No, esos son recursos federales y se tienen que justificar, si sobra uno o dos pesos, por lo que no se puede disponer de lo que no se gaste en la obra, si es una sanción se reintegra a la Tesofe (Tesorería de la Federación) y si no lo hacemos así, se lo cobran al estado".

La preocupación es concluir la obra lo más rápido posible, "lo tenemos previsto para el 15 de junio, por lo que estamos llevando el control de la obra, a través de una oficina de supervisión de obra que se instalará en esa misma calle de Guerrero, todo con la finalidad de sostener un contacto permanente con los trabajadores".