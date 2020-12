Con todo y repunte, SL sigue en naranja

Con dos mil 565 nuevos casos de COVID-19 en 10 días, San Luis Potosí liga una quincena más de semáforo sanitario naranja, con lo que acumulará 72 días en el estado de riesgo sanitario alto.

No obstante que desde el 24 de noviembre, la incidencia diaria de casos positivos en el estado no ha bajado de 200 y de que ayer alcanzó el nivel máximo en este periodo, con 284, las autoridades sanitarias no incluyeron a la entidad entre el grupo de diez estados que están por regresar al semáforo rojo.

Desde esa fecha, el estado ha presentado una constante escalada de casos luego de que a mediados de mes se presentara un decremento.

Durante la presentación del semáforo sanitario que regirá al país hasta el 18 de diciembre, la Secretaría de Salud indicó que estas entidades son Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango, la Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, Aguascalientes e Hidalgo.

Dichos estados son los que están más cerca de regresar al semáforo rojo.

En este color están dos entidades: Baja California y Zacatecas.

Junto con San Luis, otros 22 estados se pintan de naranja. En amarillo sólo está Oaxaca.

En color verde, se ubicaron Veracruz, Chiapas y Campeche.

El nuevo semáforo se registra tras una decena de días en la que los contagios se han mantenido en un rango superior a 200 casos diarios, según las cifras estatales.

De acuerdo a esos mismos números, se han acumulado dos mil 863 víctimas y 34 mil 996 contagios, aunque en el conteo federal, ya se registran 35 mil 555 contagios.

Al respecto, la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, admitió que el estado se ubica en una "meseta alta" de contagios, pero aseguró que los datos reiteran la permanencia del semáforo naranja.

Sin embargo, pidió prudencia a los potosinos durante diciembre, un mes en el que las bajas temperaturas podrían cambiar a rojo.