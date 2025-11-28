Con Trump, suman 3 mil 512 potosinos repatriados en 2025

Las repatriaciones de connacionales radicados en Estados Unidos aumentaron 13 por ciento en lo que va del 2025, en comparación con el mismo período del 2024, informó Luis Enrique Hernández Segura, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) del Gobierno del Estado.

Precisó que el año pasado se documentaron 3 mil 100 personas originarias de San Luis Potosí expulsadas de territorio estadounidense. En tanto, hasta lo que va del 2025 se registran 3 mil 512 repatriaciones.

Es decir, el gobierno del presidente Donald Trump, que inició en enero pasado, expulsó a 412 potosinos más, equivalente a un aumento del 13 por ciento.

En entrevista, el funcionario estatal catalogó el incremento como un indicador "bastante mínimo", pues las estimaciones al inicio del año preveían un aumento superior al reportado actualmente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí