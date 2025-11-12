logo pulso
Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

SLP

CONAGUA asegura que hubo acuerdos con Escalerillas

La dependencia planteó reactivar la planta potabilizadora y estudiar nuevos pozos, pero sin fechas ni presupuesto definidos.

Por Redacción

Noviembre 12, 2025 03:38 p.m.
A
CONAGUA asegura que hubo acuerdos con Escalerillas

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó que sostuvo una reunión con autoridades ejidales y representantes de Escalerillas, en la que —según la versión oficial— se habrían alcanzado acuerdos para intentar mejorar el suministro de agua potable en la comunidad.

En el encuentro, en el que también participaron la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, la dependencia federal afirmó que una de las medidas planteadas es reactivar la planta potabilizadora, ampliar su horario de operación y capacitar a habitantes de la zona para operarla. No se detalló cuándo comenzaría este esquema ni si existe presupuesto asignado.

El Ayuntamiento, por su parte, señaló que realizará un estudio geofísico en Pozuelos con la intención de iniciar en 2026 la perforación de un pozo y rehabilitar otro en Mesa de Conejos, además de "fortalecer" el suministro en la colonia Insurgentes. Tampoco se precisaron fechas ni montos.

De acuerdo con Darío Fernando González Castillo, director local de CONAGUA, estos compromisos serían resultado del diálogo con la comunidad; dijo que la dependencia asegurará el volumen necesario para operar la planta y dará apoyo técnico para cumplir estándares de calidad del agua. Las autoridades no dieron un calendario para estas acciones.

CONAGUA y la CEA también anunciaron que presentarán en 2026 un plan integral de saneamiento y rehabilitación del drenaje en Escalerillas. No se ofrecieron detalles sobre alcance, costos o plazos de ejecución.

Representantes de la comunidad expresaron —según el comunicado oficial— su apoyo al proyecto federal "Agua para San Luis Potosí", aunque insistieron en mantener coordinación con autoridades para atender necesidades básicas. Las peticiones específicas de la comunidad no fueron detalladas en el informe gubernamental.

SLP

Redacción

La dependencia planteó reactivar la planta potabilizadora y estudiar nuevos pozos, pero sin fechas ni presupuesto definidos.

