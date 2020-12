"Concede un deseo a niñas y niños"

La Dirección de Turismo llevará a cabo el programa "Concede un Deseo", mediante el que se hace entrega de un obsequio a niñas y niños con discapacidad que reciben atención en las Unidades Básicas de Rehabilitación.

Angélica Frías Cano, titular de Turismo, informó que el próximo martes 15 de diciembre se hará entrega de regalos para los pacientes que escribieron una carta en la que expresaban su deseo para esta Navidad.

El programa fue modificado ante la emergencia sanitaria por el Covid-19 y será posible gracias al apoyo de todos los directores y jefes de departamento de la administración municipal y de los alumnos del Colegio Vallarta.

Para apegarse a protocolos sanitarios, en esta ocasión se optó por realizar una entrega simbólica a algunos de los pacientes, mientras que el resto se les irá entregando a sus familiares en las oficinas de la dirección de Turismo.

"Nos encontramos en un momento complicado, por lo que es imposible entregar los regalos a todos los pacientes de forma presencial, de manera que se les hará llegar por medio de personas que estén a cargo de ellos", explicó.

Señaló que en un principio se dudó en realizar el evento "Concede un deseo" debido a la pandemia, ya que no se quiere exponer a los pacientes de la UBR, pero después de analizar la situación se decidió hacer el evento con total respaldo de las autoridades correspondientes, ya que después de un año tan difícil, se consideró que no sería justo que los pacientes no recibieran un detalle para está Navidad.