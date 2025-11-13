Concejales de Pozos: nunca nos avisaron, pero aceptamos “a quien venga”

Concejales de Villa de Pozos se dijeron dispuestos a trabajar “con quien venga” luego de que se conociera la propuesta previa de Martha Patricia Aradillas Aradillas, por parte del Congreso del Estado, como suplente de la ahora ex concejal presidente María Teresa de Jesús Rivera Acevedo.

En rueda de prensa, las y los ediles —Gaspar Méndez Ramírez, Dante Alan Carreón Sandoval, Maribel Lemoine Loredo, Luis Gerardo Ávila Rodríguez y María Luisa Zavala López— expresaron que el problema con la ex concejal presidente fue que “nunca dio la cara y nunca se acercó a trabajar con nosotros”. Mencionaron que, en ningún momento, ellos tuvieron conocimiento de la renuncia de la edil pues ésta se entregó directamente al Congreso estatal, así como tampoco se les ha notificado la designación de Patricia Aradillas como suplente.

Antes, a través de un oficio dirigido al secretario general del Concejo, René Oyarvide Ibarra, un grupo de concejales pidió que se convoque a sesión extraordinaria del Concejo Municipal para que sea este órgano, con base en la Ley del Municipio Libre del Estado, el que dé el visto bueno a la renuncia de Rivera Acevedo y que el primer concejal, Lauro Espinoza Nava, asuma la presidencia de Villa de Pozos.

Posterior a la rueda de prensa, ciudadanos presentes expresaron que no aceptarán a Patricia Aradillas como imposición del Congreso. Señalaron que quieren que el suplente salga del propio Concejo. “Alguien con legalidad y legitimidad. No más imposiciones para Villa de Pozos”, reclamaron.

Esperarán las comunicaciones del Congreso, pero garantizaron al pueblo de Villa de Pozos que seguirán trabajando por el interés común y por lograr que la población cuente con todos los servicios. “Que la municipalización no sea algo de lo que debamos arrepentirnos”, concluyeron.

