Concluye Aquos el arreglo de acueducto

A través de su área de Comunicación, la empresa operadora del acueducto de El Realito informó que los trabajos de reparación de la más reciente falla, a la altura del kilómetro 144 de la carretera a México, ya fueron terminados y muy probablemente, este jueves por la noche llegará agua de nueva cuenta a los tanques de almacenamiento de la capital.

Lo anterior, luego de cuatro días de suspensión del suministro debido a una avería en el kilómetro 43+445 que fue informado desde el sábado 19 de febrero por la empresa, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el organismo operador Interapas.

A su vez, el alcalde capitalino Enrique F. Galindo Ceballos informó que se hizo una nueva petición a la empresa Aquos para que haga una "inversión fuerte" en un tramo de un kilómetro en el cual se ha presentado la mayoría de los desperfectos recientes.

El edil reconoció que la firma ha respondido positivamente y que con sus directivos "existe comunicación y sensibilidad para recibir nuestras peticiones, y desde luego estamos coordinados con la Comisión Estatal del Agua para pedirle a la empresa que haga esta inversión a fin de resolver de fondo el problema de El Realito".

Galindo Ceballos consideró positivo que exista diálogo, algo que antes no existía "no por mala fe; simplemente no existía y hoy tenemos que Aquos se muestra sensible al problema del agua en San Luis Potosí".