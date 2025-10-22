logo pulso
Concluye fumigación contra dengue en 11 municipios de la Huasteca

Así lo informó que Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud

Por Rubén Pacheco

Octubre 22, 2025 12:55 p.m.
A
Foto: Pulso

Como parte de las tareas complementarias, en alrededor de un mes estaría concluyendo la fumigación para prevenir la presencia de dengue en los 11 municipios de la región huasteca, afectados por las recientes lluvias torrenciales, informó Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

Después de comparecer ante la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, refirió que la intervención se lleva a cabo en coordinación con el Ejército Mexicano y el personal de Protección Civil, pues una vez que concluye la remoción de escombros y limpieza, se procede con la aplicación del insecticida.

La funcionaria estatal agradeció la colaboración del gobierno del estado de Jalisco, pues envió una brigada de trabajadores para la aplicación de larvicidas en los criaderos de mosquitos.

Enfatizó que hasta el momento no se reportan casos confirmados de la enfermedad transmitida por el mosquito aedes aegypti, lo cual, atribuyó a la baja incidencia de positividad este año en la entidad potosina.

"Como ustedes saben, tuvimos una reducción del 78 por ciento respecto del año anterior, entonces eso también nos ayudó mucho a contener y a poder entrar de una manera inmediata", remató.

Complementó que se realizan otras acciones de sanidad, tales como el saneamiento de agua y pozos, calado de animales muertos y limpieza de superficies, a fin de prevenir cualquier riesgo sanitario.

