Concluye reparación de banqueta en la Coronel Romero

La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que los trabajos de rehabilitación de la banqueta en la calle Coronel Romero, en el tramo que va de Salvador Nava a Himno Nacional, frente al Inpode, ya fueron concluidos tras un reporte ciudadano que alertó sobre el deterioro de la zona.

El daño, provocado principalmente por el crecimiento de raíces de árboles, representaba un riesgo para peatones, personas adultas mayores y usuarios frecuentes de esta vialidad que conecta hacia el sur de la ciudad, en la colonia ISSSTE. La intervención incluyó la demolición total de la banqueta en mal estado, lo que permitió retirar el material dañado y preparar el terreno para su reconstrucción.

Posteriormente se realizó el colado de concreto en una superficie de 381 metros cuadrados, con el objetivo de contar con un paso peatonal más seguro, uniforme y funcional para quienes transitan diariamente por el área. De manera simultánea, se mantuvo coordinación con la Dirección de Servicios Municipales para llevar a cabo una poda controlada de los árboles que presentaban un crecimiento irregular. Estas acciones buscaron reducir riesgos sin afectar el entorno urbano, además de evitar futuros daños a la infraestructura recién rehabilitada. Como parte del cierre de los trabajos, también se realizó la plantación de vegetación adecuada para el tipo de suelo y la zona, con lo que se busca mantener el equilibrio entre la seguridad peatonal y la conservación del entorno.