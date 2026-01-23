Condenan a cinco por armas en SLP

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias condenatorias de hasta nueve años de prisión contra cinco personas por el delito de posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en San Luis Potosí.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la autoridad federal informó que los sentenciados —Juan "N", Jesús "N", Hugo "N", César "N" y Ángel "N"— fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes les aseguraron tres armas largas tipo fusil, una pistola, así como 11 cargadores y 306 cartuchos útiles.

Tras ser puestos a disposición del Ministerio Público Federal, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso y, mediante procedimiento abreviado, impuso distintas penas. Hugo "N" y César "N" recibieron nueve años de prisión y una multa de 288 UMAS, equivalente a 31 mil 208 pesos. En tanto, Juan "N", Jesús "N" y Ángel "N" fueron sentenciados a siete años y tres meses de prisión, además de una multa de 230 UMAS, equivalente a 24 mil 971 pesos.

La FGR reiteró que continuará con la investigación y persecución de delitos del fuero federal y recordó que mantiene abiertos sus canales de denuncia ciudadana de manera permanente en el estado.

