SLP

Confía Gobierno en que siga proceso contra empresa inhabilitada

Hay confianza en que la FGE concluya las indagatorias ministeriales de dicha causa penal, dijo Torres Sánchez

Por Rubén Pacheco

Agosto 18, 2025 11:22 a.m.
A
J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Pulso

J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Pulso

La inhabilitación de funcionarios públicos, es la parte final de la investigación por simular con una empresa compras millonarias de insecticida para combatir en la Huasteca a los mosquitos transmisores de dengue, zika y chinkungunya, dijo J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Este fin de semana se informó que la empresa Public Health Supply and Equipment SA de CV, obtuvo un amparo contra una inhabilitación impuesta por la Secretaría de Salud federal, sin embargo, se desconoce si a nivel estatal se haya promovido el mismo procedimiento administrativo.

Torres Sánchez expuso que la Fiscalía General del Estado (FGE) es la instancia que puede tener información más precisa al respecto, pues en su momento tomó conocimiento de los hechos denunciados por la administración estatal.

En entrevista, sostuvo que el Gobierno del Estado tiene confianza en que la FGE concluya las indagatorias ministeriales de dicha causa penal, en aras de garantizar el acceso de justicia para la entidad.

"Nosotros al llegar, hicimos el señalamiento, porque se decía que se entregaba el producto. No es producto que fácil puedes decir 'no se aplicó, no deja huella'. Nosotros detectamos que no se hacia la entrega real y se denunció el hecho", remató.

SLP

Rubén Pacheco

Hay confianza en que la FGE concluya las indagatorias ministeriales de dicha causa penal, dijo Torres Sánchez

