Que ya pronto reinician obra en Ciencias

Debido a que estaban pendientes de atender lineamientos que la SEP le solicita a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), no se había avanzado en los trabajos en la Facultad de Ciencias, sin embargo, “próximamente” comenzarán a retomarse, informó Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

El 12 de abril de 2024, es decir, hace más de un año y cuatro meses, iniciaron las obras de ampliación y reforzamiento de la Torre 2 de la Facultad de Ciencias de la UASLP, Campus Pedregal, donde se aplica una inversión de 32.7 millones de pesos.

La funcionaria estatal afirmó que hasta hace unos días la casa de estudios autorizó la parte final del gimnasio. “Bueno, se continuará con eso. Esperemos que, pues en este mismo año se pueda quedar concluido”.

Aunado a ello, Vargas Tinajero reveló que la Universidad está por entregar estudios que hacían falta sobre otra parte de las obras, lo cual permitirá progresar en la ejecución del pago en especie del Gobierno del Estado.

Cuestionada sobre si el recurso correspondiente al año pasado está disponible o regresó a la Tesorería de la Federación (Tesofe) al no utilizarse, respondió que lo consultará con la Secretaría de Finanzas (Sefin), pues es la instancia que administrará el financiamiento del proyecto.

“Fíjate que aquí sí tuvimos una serie de...de... pasos que tuvimos que ir cumpliendo. Entiendo yo que es para que las cosas se hagan bien”, externó la titular de la Seduvop.