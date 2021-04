Confirma el Trife rechazo a registro "pluri" de Serrano

El Pleno de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia de su equivalente estatal potosino que le negó al diputado federal Héctor Serrano Cortés su registro como diputado plurinominal local del Partido del Trabajo.

En sesión celebrada esta tarde, el TEPJF discutió el Juicio de Derechos Ciudadanos 186, presentado por Serrano Cortés en contra de la resolución del TESLP que le negó el registro en el primer lugar de la lista del PT de candidatos a diputados plurinominales.

El dictamen señala que al actor no le asiste la razón al afirmar que no fue sino hasta que el tribunal electoral tomó el asunto cuando pudo controvertir el fallo, puesto que lo pudo haber hecho cuando el TESLP presentó su informe circunstanciado, por lo que no puede considerarse un hecho nulo.

La moción fue apoyada por los tres integrantes de la Sala Monterrey.

Serrano Cortés es un cercano colaborador del candidato a la gubernatura del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Gallardo Cardona.