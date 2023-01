Confirman alza en la nómina de Soledad de G.S.

El ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez confirmó el incremento del 30 por ciento en el capítulo 1000 del presupuesto de egresos de este año, aunque indicó que el alza engloba a otros rubros presupuestales, pero indicó que se trata de “sólo una proyección”, que podría no cumplirse.

En entrevista, el tesorero del ayuntamiento, José Guadalupe Pérez Zúñiga, indicó que el alza presupuestal para este año en el vecino municipio no se refiere únicamente al pago de nómina, ya que engloba otros conceptos y capítulos que requieren de un porcentaje mayor de recursos para consolidar obras y acciones en favor de la población.

Sin embargo, aseveró que el Presupuesto de Egresos es una figura que se establece con base a una proyección relacionada a las participaciones que podrá recibir el Ayuntamiento y a la expectativa que se tiene de recaudación.

“En este capítulo no se ve sólo el tema de la nómina, es solo una proyección, si no se llega a dar, no se ejecuta este Presupuesto, pero te repito este no es exclusivo al tema de nómina, incluye el capítulo mil, y a todos los capítulos, incluyendo el capítulo de obra”.

De acuerdo al presupuesto de egresos publicado el pasado 6 de enero en el Periódico Oficial del Estado, se proyecta que Soledad ejerza un presupuesto de mil 491.1 millones de pesos. Cifra que es superior al monto ejercido en 2022 en 248.5 millones de pesos, lo que representa un alza de 20%.

Sin embargo, el rubro de nómina resultó el más favorecido, con un alza de 30.9%, pues subió de 341.2 millones de pesos a 446.7 millones de pesos.

El tesorero indicó que no sólo el capítulo 1000 se elevó, sino que otros apartados registraron incrementos, como el de obras, en el cual se busca invertir el recurso suficiente que permita realizar más proyectos de beneficio para la población del municipio.