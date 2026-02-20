Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP

Los Servicios de Salud del Estado confirmaron un nuevo caso de sarampión y anunciaron el reforzamiento de acciones preventivas, entre ellas la revisión de cartillas de vacunación en escuelas y la aplicación de cercos sanitarios.

La titular de la dependencia, Leticia Gómez Ordaz, informó que el caso corresponde a un menor originario de la Ciudad de México que viajó recientemente a Lagos de Moreno, Jalisco, y que ya recibe atención médica y seguimiento epidemiológico.

Medidas preventivas y vacunación

De acuerdo con la autoridad, de 2025 a la fecha se han aplicado más de 302 mil dosis de la vacuna. También se mantiene vigilancia sanitaria en puntos de ingreso como el aeropuerto y la central de autobuses.

Las autoridades reiteraron el llamado a madres y padres de familia a verificar que niñas y niños cuenten con su esquema completo de vacunación.