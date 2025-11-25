logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS ATLETAS

Fotogalería

EXPERTOS ATLETAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Confirman recorte de 53% en aportaciones para Salud en SLP

Es dinero destinado al pago de sueldos del personal estatal y del IMSS-Bienestar, reconoció Leticia Gómez Ordaz

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 25, 2025 12:39 p.m.
A
Confirman recorte de 53% en aportaciones para Salud en SLP

San Luis Potosí se encuentra frente a un recorte de hasta 53% en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), destinado al pago de sueldos y salarios del personal de la Secretaría de Salud y del IMSS-Bienestar, reconoció Leticia Gómez Ordaz, titular de la dependencia estatal.

La funcionaria explicó que esta disminución forma parte de un ajuste aplicado a todas las entidades que firmaron el convenio con la Federación.

"Justamente estamos iniciando mesas con la Federación para poder saber exactamente cómo va a funcionar el fondo que ellos crearon. Lo que ocurrió es que del FASSA hubo un recorte del 53% por entidad, no nada más para nosotros, sino para todas las entidades que firmaron el convenio", indicó Gómez Ordaz.

La secretaria agregó que, aunque el presupuesto fue recortado, no desapareció, sino que se colocó en una bolsa bajo control directo de la Federación y que también se destina al sector salud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La funcionaria apuntó que con la transición al IMSS-Bienestar, parte del personal ya fue transferido en su totalidad, mientras que otro se mantiene como comisionado. "Muy probablemente ahí es donde se encuentra ese recurso, pero en cuanto tengamos más precisión al respecto, ya se los podemos dar a conocer. Esperamos que esos sueldos estén garantizados, porque ese personal contratado está trabajando en los centros de salud y hospitales", mencionó.

En cuanto al proceso de transición, Gómez Ordaz aseguró que el traslado de inmuebles y la operación de los hospitales ya depende completamente del IMSS-Bienestar. Respecto al personal comisionado, explicó: "Ese personal en algún momento tendrá que tener el tránsito completo, obviamente a través de diferentes mesas de trabajo, tanto con la Federación como con el sindicato correspondiente".

 
LEA TAMBIÉN

Viene importante recorte en salud

Se trata del fondo de donde se pagan salarios del IMSS – Bienestar, señala

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Depositan percepciones y aguinaldo a jubilados; erogan más de 850 mdp
Depositan percepciones y aguinaldo a jubilados; erogan más de 850 mdp

Depositan percepciones y aguinaldo a jubilados; erogan más de 850 mdp

SLP

Redacción

Jubilados reciben pago completo y aguinaldo en una sola exhibición.

Activistas bloquean Pedro Vallejo; exigen justicia
Activistas bloquean Pedro Vallejo; exigen justicia

Activistas bloquean Pedro Vallejo; exigen justicia

SLP

Leonel Mora

Denuncian corrupción institucional con el cierre del paso vehicular afuera del IFSE

Confirman recorte de 53% en aportaciones para Salud en SLP
Confirman recorte de 53% en aportaciones para Salud en SLP

Confirman recorte de 53% en aportaciones para Salud en SLP

SLP

Ana Paula Vázquez

Es dinero destinado al pago de sueldos del personal estatal y del IMSS-Bienestar, reconoció Leticia Gómez Ordaz

Galindo busca apoyo en Congreso para su plan de ingresos 2026
Galindo busca apoyo en Congreso para su plan de ingresos 2026

Galindo busca apoyo en Congreso para su plan de ingresos 2026

SLP

Rolando Morales

El alcalde de la capital enfrenta oposición por parte de los regidores del PVEM y MC