Confirman recorte de 53% en aportaciones para Salud en SLP

San Luis Potosí se encuentra frente a un recorte de hasta 53% en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), destinado al pago de sueldos y salarios del personal de la Secretaría de Salud y del IMSS-Bienestar, reconoció Leticia Gómez Ordaz, titular de la dependencia estatal.

La funcionaria explicó que esta disminución forma parte de un ajuste aplicado a todas las entidades que firmaron el convenio con la Federación.

"Justamente estamos iniciando mesas con la Federación para poder saber exactamente cómo va a funcionar el fondo que ellos crearon. Lo que ocurrió es que del FASSA hubo un recorte del 53% por entidad, no nada más para nosotros, sino para todas las entidades que firmaron el convenio", indicó Gómez Ordaz.

La secretaria agregó que, aunque el presupuesto fue recortado, no desapareció, sino que se colocó en una bolsa bajo control directo de la Federación y que también se destina al sector salud.

La funcionaria apuntó que con la transición al IMSS-Bienestar, parte del personal ya fue transferido en su totalidad, mientras que otro se mantiene como comisionado. "Muy probablemente ahí es donde se encuentra ese recurso, pero en cuanto tengamos más precisión al respecto, ya se los podemos dar a conocer. Esperamos que esos sueldos estén garantizados, porque ese personal contratado está trabajando en los centros de salud y hospitales", mencionó.

En cuanto al proceso de transición, Gómez Ordaz aseguró que el traslado de inmuebles y la operación de los hospitales ya depende completamente del IMSS-Bienestar. Respecto al personal comisionado, explicó: "Ese personal en algún momento tendrá que tener el tránsito completo, obviamente a través de diferentes mesas de trabajo, tanto con la Federación como con el sindicato correspondiente".