Viene importante recorte en salud

La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Frinné Azuara Yarzábal, señaló que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) tendrá un recorte “muy grande” para San Luis Potosí.

Indicó que este recurso se utiliza para el pago de personal de IMSS Bienestar y de la Secretaría de Salud, y afirmó que la reducción prevista es del 53 por ciento.

Azuara explicó que este fondo está destinado al pago de trabajadores del sector salud y dijo desconocer cómo enfrentarán IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud la disminución presupuestal.

Mencionó que también se proyectan recortes a nivel nacional y que continúa revisando las repercusiones en áreas como salud materna, donde, señaló, se incrementó la mortalidad en los últimos seis o siete años.

La diputada indicó que ha presentado por tercera ocasión un exhorto relacionado con la reforma al artículo 123 constitucional, que establece un salario digno para médicos, enfermeras, policías y profesores. Recordó que la reforma fue aprobada por los congresos locales, la Cámara de Diputados y el Senado, pero afirmó que no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que impide su aplicación. Aseguró que la falta de publicación corresponde a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

Sobre el abasto de insumos, Azuara comentó que existe un recorte para la compra de medicamentos y señaló que, según reportes de autoridades locales, también se registra desabasto de gas en seis entidades, incluida la zona Huasteca de San Luis Potosí.

Indicó que la federación centralizó recursos que antes operaban los estados y dijo que, en la práctica, los gobiernos estatales deben responder ante estas carencias.