Congreso analiza diez artículos de la Ley Orgánica del PJE

La diputada Gabriela López Torres dio a conocer que el Congreso del Estado mantiene en análisis alrededor de diez artículos de la iniciativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya redacción debe ajustarse para que no entre en contradicción con la Constitución local.

Explicó que los legisladores han detectado puntos específicos en la propuesta enviada por el propio Poder Judicial que requieren cambios de forma y de fondo, a fin de evitar que en el futuro se tengan que abrir nuevas reformas. De acuerdo con la legisladora, hasta ahora el dictamen presenta un avance de aproximadamente 90 por ciento.

El plazo para aprobar la nueva legislación vence el 15 de septiembre, fecha en la que los integrantes del Poder Judicial rendirán protesta. Por ello, se prevé que durante los primeros días de septiembre se convoque a un periodo extraordinario en el Congreso para su votación en el pleno.

La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial forma parte de un proceso de reestructuración impulsado tras los cambios constitucionales aprobados en la entidad, con los que se busca la independencia de jueces y magistrados, además de ajustar los mecanismos internos de designación y funcionamiento.

López Torres agregó que, con la aprobación de la nueva ley, se espera consolidar un Poder Judicial fortalecido, aunque reconoció que será necesario realizar ajustes adicionales en la normativa del propio Poder Legislativo. Puso como ejemplo que la Comisión Segunda de Justicia, que ella preside, ya no tendrá facultades para revisar candidaturas a magistraturas, lo que obligará a modificar el reglamento interno.

La legisladora estimó que el dictamen podría aprobarse hacia finales de agosto, o a más tardar en los primeros días de septiembre, para garantizar que entre en vigor en tiempo y forma.