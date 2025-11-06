Congreso busca coordinarse con Federación en seguridad y prevención del delito
Cuauhtli Badillo se reunió con el subsecretario federal José Luis Rodríguez Díaz de León
De acuerdo con un comunicado del Congreso del Estado, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, sostuvo una reunión con José Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil del Gobierno Federal, para revisar mecanismos de colaboración en materia de seguridad pública.
El informe detalla que durante el encuentro se habló de mantener una comunicación constante entre el Congreso local, el Ejecutivo estatal y la Federación, con el fin de coordinar acciones en prevención del delito, atención a víctimas y protección civil.
Según el documento, Badillo Moreno planteó que el objetivo de estos acercamientos es reforzar los esquemas institucionales de respuesta ante delitos y fortalecer las políticas públicas de seguridad en San Luis Potosí.
