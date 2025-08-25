Congreso debe cumplir amparo a favor de Nava

Una multa de 230 UMAS por cada uno de los 27 diputados locales, y sanciones de tipo penal, enfrentarán si no cumplen con los tres días hábiles para procesar el revés a la inhabilitación por 18 años al exalcalde de la capital Xavier Nava Palacios, luego de que la Suprema Corte de Justicia ordenó dejar sin efecto el juicio político por ser infundado, y el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en Materia Civil y Administrativa.

El texto de sentencia explica que se establece la obligación del cumplimiento de la sentencia de amparo, bajo la advertencia de la imposición de sanciones establecidas en el Artículo 192 de la ley de amparo, pero al mismo tiempo, requiere al Congreso del Estado para que realice lo preciso para acatar el fallo y los actos que les corresponde ejecutar a cada una de las personas integrantes del Congreso.

El juez apercibe a las autoridades legislativas que de no cumplir con lo ordenado, les impondrá la multa referida, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado en materia penal del noveno circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del cargo y la consignación a las autoridades jurisdiccionales.

Del mismo modo, en la sentencia notificada al expresidente municipal capitalino, se establece que se le concede el amparo en cuanto al acto reclamado en contra del pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí, que se refiere al amparo de revisión 91/2024, y que se relaciona con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí