logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Muere motociclista arrollado en carretera a Rioverde; responsable huyó

La víctima fue encontrada sin vida pese a la llegada de paramédicos; la Fiscalía abrió investigación

Por Redacción

Agosto 25, 2025 08:32 a.m.
A
Muere motociclista arrollado en carretera a Rioverde; responsable huyó

Villa de Zaragoza.- Un motociclista perdió la vida la noche de este domingo tras ser embestido por un vehículo que se dio a la fuga sobre la carretera a Rioverde, a la altura de la comunidad de Santo Domingo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas del domingo, cuando automovilistas reportaron que un hombre había sido atropellado y se encontraba tendido sobre la carpeta asfáltica.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes al intentar brindarle auxilio confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía de Investigación, junto con peritos de la Fiscalía General del Estado, realizaron el levantamiento del cuerpo y ordenaron su traslado al Servicio Médico Legal para los trámites correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El conductor responsable se dio a la fuga, por lo que las autoridades iniciaron las indagatorias para dar con su paradero.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere motociclista arrollado en carretera a Rioverde; responsable huyó
Muere motociclista arrollado en carretera a Rioverde; responsable huyó

Muere motociclista arrollado en carretera a Rioverde; responsable huyó

SLP

Redacción

La víctima fue encontrada sin vida pese a la llegada de paramédicos; la Fiscalía abrió investigación

Dos muertos, deja choque entre tráilers
Dos muertos, deja choque entre tráilers

Dos muertos, deja choque entre tráilers

SLP

Redacción

El hecho ocurrió en la carretera ´57, en el tramo de Matehuala hacia Saltillo

Supuesto ladrón es apresado en Mexquitic
Supuesto ladrón es apresado en Mexquitic

Supuesto ladrón es apresado en Mexquitic

SLP

Redacción

Hombre es asesinado en la colonia San José
Hombre es asesinado en la colonia San José

Hombre es asesinado en la colonia San José

SLP

Redacción

Maleantes en motocicleta lo acribillaron, para luego fugarse con rumbo desconocido