Muere motociclista arrollado en carretera a Rioverde; responsable huyó

Villa de Zaragoza.- Un motociclista perdió la vida la noche de este domingo tras ser embestido por un vehículo que se dio a la fuga sobre la carretera a Rioverde, a la altura de la comunidad de Santo Domingo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas del domingo, cuando automovilistas reportaron que un hombre había sido atropellado y se encontraba tendido sobre la carpeta asfáltica.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes al intentar brindarle auxilio confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía de Investigación, junto con peritos de la Fiscalía General del Estado, realizaron el levantamiento del cuerpo y ordenaron su traslado al Servicio Médico Legal para los trámites correspondientes.

El conductor responsable se dio a la fuga, por lo que las autoridades iniciaron las indagatorias para dar con su paradero.