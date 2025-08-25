Dos muertos, deja choque entre tráilers

La noche del sábado, dos hombres perdieron la vida y otro más resultó lesionado durante el choque por alcance de dos tráilers ocurrido en la carretera ‘57, donde la lluvia y la alta velocidad fueron factores determinantes para el percance.

Los hechos ocurrieron cuando, debido a la falta de precaución, el exceso de velocidad y la carretera mojada por la lluvia prevaleciente, impactaron por alcance los dos tráilers en la mencionada carretera, en el tramo Matehuala-Saltillo.

Según los hechos, inicialmente un tráiler color rojo con remolque azul, de la empresa Wan Hal, circulaba a alta velocidad por la mencionada carretera.

A la altura del kilómetro 21, el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma se estrelló contra el remolque tipo plataforma de otro tráiler que transitaba adelante, al parecer derrapó ante el asfalto mojado a causa de la lluvia que prevalecía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luego del hecho, al lugar llegaron los paramédicos de la Cruz Roja de Matehuala, quienes rescataron los ocupantes del tráiler rojo pero por desgracia dos ya no tenían signos vitales mientras que un tercero se encontraba con múltiples lesiones en el cuerpo, siendo trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada aunque su estado se reporta grave.

Al lugar también llegaron los peritos para levantar los cuerpos de las personas sin vida y trasladarlos al Semefo en donde serían entregados a los familiares, además elementos de la Guardia Nacional también tomaron conocimiento del accidente, desviando el tráfico para evitar otro hecho lamentable.

Como era de esperarse, el accidente afectó el tránsito vehicular y la circulación se tornó demasiado lenta, por lo que los agentes de la GN estuvieron desviando los vehículos hasta que todo se normalizó.