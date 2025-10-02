Congreso tiene deuda pendiente con la UASLP: López Torres (video)

San Luis Potosí.– La diputada Gabriela López Torres advirtió que el Congreso del Estado mantiene una deuda ética y moral con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), al señalar que es urgente garantizarle un presupuesto suficiente y oportuno, además de proteger su autonomía.

Durante su intervención en tribuna, recordó que la universidad, fundada en 1923 mediante decreto legislativo, se ha convertido en "un motor de desarrollo y un faro de conocimiento", con presencia en seis municipios y una oferta educativa que la coloca entre las mejores instituciones del país y de América Latina.

"Defender a la Universidad es defender el derecho de miles de jóvenes a construir un futuro mejor. Tenemos la obligación de darle los recursos necesarios y respetar su autonomía", expresó.

López Torres destacó la aportación histórica de la UASLP, de donde han egresado escritores como Manuel José Othón y Ramón López Velarde, así como académicas pioneras como Marta Miranda Castro.

Diputada Gabriela Torres/Foto: Archivo

Refrendó que el Poder Legislativo debe fortalecer y proteger a la institución como compromiso histórico con la sociedad potosina.

