Conmemoran el mes del Ejército Mexicano

Con una exposición destinada a 76 fotografías, la Doceava Zona Militar conmemora el mes del Ejército Mexicano en la Calzada de Guadalupe; un montaje que fue realizado con el apoyo de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

La exposición coordinada entre el jefe de la Doceava Zona Militar Roberto Bernal Benítez y el director de Cultura del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Martín Juárez Córdoba, marca el recuento histórico de la actividad militar, desde las acciones de tropa hasta el trabajo de la artillería pesada.

El trabajo de arte gráfico llamado "Honor en cada misión", incluye toda la curaduría de datos y elementos gráficos que dan cuenta de la participación del Ejército Mexicano en diferentes acciones tanto de seguridad pública como de asistencia a la población civil.

Esbedi Vinalay vocera de la Doceava Zona Militar, precisó que la exposición se refiere a la conmemoración del 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana y el 113 aniversario del Ejército Mexicano.

El jefe de las Doceava Zona Militar, Roberto Bernal Benítez, precisó que la exposición se extiende a partir de la pequeña plaza conocida como Paseo Esmeralda y el andador central de la Calzada de Guadalupe y permanece desde ahora y hasta el 28 de febrero.

Cada fotografía, según el plan de exposición de la propia Doceava Zona Militar, corresponde al rostro humano detrás del uniforme, la preparación, la disciplina y el servicio cotidiano de mujeres y hombres que con convicción y lealtad han consagrado su vida a la defensa de la nación y el bienestar del pueblo de México.

A través de la XII Zona Militar, se cuenta una historia y se refleja el compromiso de quienes defienden la soberanía, garantizan la seguridad interior y auxilan a la población civil en caso de emergencia, pero también realizan acciones cívicas y obras sociales.