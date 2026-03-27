Conmemoran el Viernes de Dolores en Soledad

Feligreses de la Parroquia de la Soledad conmemoraron el Viernes de Dolores con la colocación de altares y el tradicional reparto de reliquias, una práctica que simboliza el acompañamiento al sufrimiento de la Virgen María durante la Pasión de Cristo, mientras que en diversos hogares del municipio, como lo marca la tradición, hicieron lo propio.

Magda Torres, integrante del grupo del Señor de la Misericordia, explicó que esta celebración tiene lugar el viernes anterior al Domingo de Ramos y representa un momento de reflexión, solidaridad y recogimiento espiritual previo a la Semana Mayor.

"Es un día para acompañar el dolor de la Virgen, recordando su sufrimiento durante la pasión de Cristo. Es también una oportunidad para reflexionar y vivir el luto que antecede a la Semana Santa", expresó.

Como parte de esta tradición, en la parroquia y en diversas capillas se instalan altares adornados con la imagen de la Virgen de los Dolores, flores en tonos morados, velas y elementos simbólicos como agua de jamaica, manzanilla y naranjas los cuales se reparten entre los asistentes como reliquias.

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"Las aguas y las reliquias simbolizan las lágrimas de la Virgen. Es una forma de compartir con los fieles este momento tan significativo", indicó.

Las actividades comenzaron desde la primera misa del día, celebrada a las 7:00 de la mañana, y se extendieron durante toda la jornada, esperando una mayor afluencia de personas por la tarde y noche, cuando las familias acuden tras concluir sus actividades diarias.

Además de la parroquia principal, la celebración también se replicó en capillas pertenecientes a la iglesia, como San Juanita, Resurrección, Asunción y Rivera, así como en algunos hogares, donde los fieles mantienen viva esta tradición mediante la instalación de altares.

En la casa del señor Joel Gómez, marcada con el domicilio, Padre Villa Guerrero 102 A, en la cabecera municipal de Soledad, es reconocido por montar un altar monumental y el más representativo del Viernes de Dolores, el cual congrega a decenas de personas a admirar el hermoso altar que ha instalado de forma ininterrumpida desde hace más de 50 años.

La indumentaria de la Virgen y cada uno de los elementos que se colocan son elaborados por el señor Joel, quien con meses de anticipación y con entusiasmo inicia los preparativos.