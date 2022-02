Conmemoran en el asta monumental el Día de la Bandera

En el monumento al poeta potosino Manuel José Othón, donde también se ubica la asta monumental, el Ayuntamiento de la capital rindió homenaje a la bandera mexicana en su día de conmemoración y el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos resaltó la importancia de alimentar el fervor patrio y sobre todo de rescatar los valores cívicos en las nuevas generaciones.

"Estos valores nos hacen mejores ciudadanos y ciudadanas y nos conducen a una mejor convivencia entre nosotros para así construir una ciudad diferente, es la señal que deseamos enviar a la sociedad en esta fecha", declaró el edil.

Durante el acto cívico, se realizó la incineración de la bandera de acuerdo con los reglamentos que norman el manejo de los símbolos patrios.

Después del protocolo, ya en entrevista con los medios informativos, el alcalde Galindo Ceballos se refirió al tratamiento que su administración da al tema de derechos humanos: "Yo procuro ser muy respetuoso de los derechos humanos; me corresponde, en observaciones, recomendaciones y la aplicación de medidas precautorias, cumplir con las exigencias que me imponga la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En esto hemos sido muy cuidadosos, y también cuidar que las situaciones que dieron origen, no se repitan".

Ofreció la garantía de "preservar derechos humanos, no caer en excesos. Ustedes van a notar que esta administración observará con mayor cuidado y mayor profundidad todos los temas de derechos humanos".

Afirmó que el gabinete municipal en general y todos los servidores públicos de primer nivel "saben que somos defensores y promovemos el respeto a los derechos humanos. Simplemente, antier, tuvimos la segunda sesión del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con un enfoque eminente de respeto a esos derechos.