SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

"Consensuada, intervención en parque de colonia Virreyes"

El director de Servicios Municipales informó que el retiro tiene como base los estudios técnicos

Por Rolando Morales

Marzo 06, 2026 02:19 p.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, aseguró que los trabajos de retiro y sustitución de árboles en el jardín 'Juan Ruiz de Alarcón', también conocido como Jardín del Niño o Jardín del Salesiano, se realizan con base en un consenso previo con habitantes de la zona y tras estudios técnicos que detectaron riesgos en el arbolado.

El funcionario explicó que en agosto se llevó a cabo una reunión con vecinos del sector, en la que participaron la Secretaría de Bienestar y personal de la dependencia municipal, donde por unanimidad se acordó retirar algunos ejemplares debido a su inclinación y altura, que en varios casos supera los 15 o 20 metros, lo que representaba un riesgo para las personas.

Indicó que los trabajos comenzaron en septiembre; sin embargo, fueron suspendidos durante el periodo invernal y recientemente se reanudaron. Actualmente se intervienen nueve sectores dentro del jardín, donde por cada árbol retirado se realiza la plantación de un nuevo ejemplar.

Azuara detalló que los árboles sustitutos tienen una altura mínima de cuatro metros y corresponden a especies endémicas como huizache, mezquite y encino. Además, se contempla la colocación de alrededor de 100 bugambilias en el perímetro del espacio.

El director de Servicios Municipales subrayó que el proceso cuenta con un acta firmada por los vecinos y la integración de un comité ciudadano que da seguimiento a las acciones realizadas en el parque.

Añadió que el proyecto no se limita únicamente al arbolado, ya que también incluye la renovación del sistema de alumbrado y la rehabilitación general del jardín, con la expectativa de concluir los trabajos hacia finales del presente mes.

Finalmente, señaló que la intervención se sustenta en un estudio previo elaborado con especialistas en arboricultura, quienes detectaron afectaciones en algunas especies del lugar, fenómeno que, dijo también se ha registrado en otras regiones del país.

