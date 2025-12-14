"Conservación de árboles no es acción recaudatoria"

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, llamó al Congreso del Estado a revisar y analizar las modificaciones propuestas en la Ley de Ingresos municipal, particularmente en lo relacionado con la protección del arbolado urbano, al asegurar que no se trata de un tema recaudatorio, sino de conservación ambiental.

En entrevista, Azuara explicó que las adecuaciones solicitadas corresponden únicamente a las áreas que competen a Servicios Municipales, como cementerios, alumbrado y parques y jardines, siendo esta última la que ha generado mayor interés debido al tema de talas y podas severas de árboles en la ciudad.

Detalló que actualmente las sanciones por tala ilegal son mínimas y que, en el caso de la poda la práctica más frecuente en San Luis Potosí, no se planteó ningún incremento. Sin embargo, subrayó que cuando existe un daño grave al arbolado, especialmente en talas o podas severas sin autorización, es necesario establecer sanciones más estrictas para garantizar su protección.

El funcionario municipal señaló que, mientras el área de Ecología puede sancionar una tala ilegal con alrededor de 50 mil pesos, Servicios Municipales aplica multas hasta 300 o 400 veces menores, por lo que la propuesta busca homologar los criterios y dar el mismo valor a un árbol dentro y fuera de la mancha urbana. Además, se contempla un nuevo concepto de protección para 100 árboles considerados patrimonio de la ciudad, los cuales contarían con sanciones severas en caso de daño.

Azuara enfatizó que el impacto recaudatorio es mínimo, ya que anualmente se aplican entre seis y diez sanciones por tala, por lo que descartó afectaciones generalizadas a la población. En contraste, indicó que quienes más incurren en estas prácticas son desarrolladores inmobiliarios y constructores que consideran al árbol un obstáculo para sus proyectos.

Asimismo, explicó que cuando el Ayuntamiento autoriza una tala por causas justificadas, el monto cobrado debe permitir la reposición del arbolado, ya que con cuotas bajas es imposible adquirir y plantar nuevos árboles que compensen la pérdida ambiental.

Finalmente, destacó que existe coordinación con áreas como Desarrollo Urbano, Ecología, Comercio y Seguridad Pública para atender estos casos, incluyendo la detención de personas y maquinaria involucradas en talas ilegales