Construcción de nuevo puente mató 39 pinos

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), confirmó la muerte de 39 pinos reubicados por la edificación del puente vehicular de Anillo Periférico Oriente y calle 71 y por cuya afectación ecológica deberá responder la constructora ante la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

En días pasados, se informó que la constructora encargada decidió remover alrededor de 45 ejemplares de pino, localizados en maceteros laterales del Anillo Periférico Oriente entre las calles 71 y 99 al estacionamiento de un centro comercial cercano, sin embargo, se secaron.

La dependencia estatal reportó que dentro del proyecto se realizó el trasplante de vegetación, no obstante, por sus condiciones de altura y siendo especies no naturales de la región, 39 árboles de pino no resistieron el trasplante.

Aseguró que, en todo el proceso, desde su proyección y ejecución, se tiene el dictamen de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), la cual ya supervisa la reposición de las especies que no resistieron.

Afirmó que los ejemplares deberán ser sustituidas en un plan de reforestación con especies que sí se incluyan en el catálogo de recomendadas para el clima y suelo de tal espacio.

El 25 de octubre del 2022, inició la construcción de la infraestructura a cargo de la Seduvop, donde se invertirán más de 367 millones de pesos.