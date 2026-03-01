Continúa rechazo a edificio en Lomas

Por segunda ocasión, habitantes de las colonias Lomas Tercera y Cuarta Sección se manifestaron para rechazar la construcción de un edificio de departamentos de nueve niveles en la zona, al considerar que el proyecto agravará problemas de movilidad, servicios básicos y ordenamiento urbano.

Durante la protesta, los vecinos también rechazaron la versión difundida en primera instancia por el ayuntamiento de la capital, en la que se señaló que el desarrollo contempla tres niveles subterráneos y seis niveles sobre superficie. Los inconformes aseguraron que la autorización de la obra establece nueve niveles y sostuvieron que la construcción no corresponde a las características que se hicieron públicas.

Además, reiteraron que hasta el momento no han sostenido una reunión formal con autoridades municipales para revisar el proyecto, despejar dudas o conocer los estudios técnicos que lo respaldan.

Los habitantes de Lomas Cuarta Sección señalaron que la principal preocupación es que se autoricen desarrollos verticales en áreas originalmente destinadas a vivienda unifamiliar, lo que advirtieron, incrementará de forma significativa el número de vehículos, la demanda de agua y la presión sobre la infraestructura existente.

Explicaron que actualmente ya enfrentan intermitencias en el suministro de agua, por lo que temen que un aumento en la densidad poblacional complique aún más el abasto. Asimismo, señalaron que el crecimiento de restaurantes en casas habitación, sin estacionamiento adecuado, ha generado obstrucción de vialidades durante las noches y problemas de insalubridad.

En materia de movilidad, indicaron que la zona de Himalaya ya presenta congestionamientos en ciertos horarios, pese a adecuaciones como el paso a desnivel y la glorieta. Consideran que un edificio de estas dimensiones implicaría un aumento considerable en el flujo vehicular, lo que agravaría la saturación en avenidas principales.

También expresaron inquietud por posibles afectaciones ambientales, particularmente en lo relacionado con mantos freáticos, y cuestionaron si existen estudios de impacto urbano y ambiental que respalden el cambio de uso de suelo.

Finalmente, insistieron en que la colonia fue diseñada para casas habitación y que el cambio de uso de suelo no ha ido acompañado, según señalaron, de adecuaciones en infraestructura y servicios, lo que podría multiplicar la densidad poblacional sin una planeación integral.