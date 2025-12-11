Continúa rezago en el PJE por falta de personal: Zarazúa
El Órgano de Administración emitirá una convocatoria para contrataciones
Derivado de varias jubilaciones y la inexistencia de reserva en otros cargos, en la actualidad existe rezago en juzgados de diferente materia, informó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
Explicó que se carece de reserva de secretarios de acuerdos y actuarios, cuyos profesionales se encargan de desahogar todo el procedimiento de un juicio.
Por ende, actualmente los juzgados solo trabajan con un secretario de acuerdos, deficiencia que genera retraso en los procesos jurisdiccionales.
"Hubo mucha jubilación. Entonces qué pasa con eso, que los juicios se no están retardando", admitió la magistrada presidenta.
En entrevista, refirió que ya sostuvo una reunión con el Órgano de Administración, cuya instancia se encargará de emitir una convocatoria para el concurso de contratación del personal faltante.
Contempla PJE recurso para nuevo tribunal
Aunque no precisó el monto del paquete presupuestal que entregó a la Secretaría de Finanzas para el ejercicio fiscal 2026, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de...
