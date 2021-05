Contra temores, avanza la protección

La vacunación contra el Covid 19 para personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas en Soledad avanza con agilidad, sin aglomeraciones, pero con una buena afluencia.

Diversas personas que acudieron ayer a los centros de vacunación se mostraron contentos y conformes con el protocolo y la atención de los brigadistas, así como del personal médico que los asiste.

La mayoría de los entrevistados señalaron que no tuvieron una reacción adversa después de ser vacunados, sin embargo, para algunos persistía la incertidumbre y el miedo de recibir el biológico, como es el caso de la señora Leonor Juárez de 52 años de edad, residente de la colonia El Morro quien platicó que tenía cierto temor. "Tengo familiares en Estados Unidos que me contaron que hubo personas que murieron después de ser vacunados, entonces tenía mucha duda de ponérmela, porque mientras de allá me decían que no mis hijos insistieron en que debía hacerlo", manifestó.