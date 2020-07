Contradicen abogados a Leal; niegan consenso en terna para fiscal anticorrupción

El Poder Ejecutivo del Estado no toma en cuenta a las Asociaciones, Barras y Colegios de Abogados de San Luis Potosí, A. C., para la conformación de la terna del Fiscal Anticorrupción.

El presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, Javier Enrique Batres Esquivel, indicó que después de dialogar con las organizaciones de la Huasteca, Altiplano y Zona Media, ninguno ha emitido su conformidad, "no sabemos de donde salió ese rumor de que Alejandro Leal Tovías, cuenta con un consenso y una aprobación por parte de las asociaciones de abogados".

Dijo desconocer los perfiles de las personas que están proponiendo, "no podemos avalar a quién no conocemos, al día de hoy no nos han abierto la puerta para conocer esos perfiles de Fiscal Anticorrupción".

Batres Esquivel, no descartó que pretendan realizar una imposición, por lo que las asociaciones, barras y colegios de abogados permanecerán atentas a que no se de esa designación por favoritismo o conveniencia.

Enfatizó que los organismos del gremio de abogados, se encuentran muy unidos y en bloque exigirán que ese nombramiento sea consensuado y con un perfil lejano a cualquier tipo de intereses.

"Hemos estado en diálogo con el Poder Legislativo, y quiere reformar primero la Constitución, para después realizar una propuesta en forma", finalizó.