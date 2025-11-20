Contraloría libera la sanción del caso Rich tras amparo de víctima

Ya se entregó la versión pública de la sanción derivada de la investigación administrativa en contra de tres funcionarios, por omisiones en el accidente mortal en el antro Rich, informó Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE).

Expuso que la información fue remitida al padre de una de las víctimas, luego que obtuvo un amparo por parte de un juzgado de Distrito.

Aunque anteriormente ya había informado que correspondía a funcionarios de la Coepris, de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y de la Dirección de Gobernación, atajó que no puede informar qué cargos tienen.

En entrevista, refirió que el planteamiento sancionatorio de la CGE propuso imponer una inhabilitación de la función pública por 10 años a cada uno de los funcionarios.

Informó que la resolución de la Contraloría General ya se entregó al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), cuyo órgano jurisdiccional determinará la sanción que se impondrá.

Sostuvo que, si bien hace meses se anunció la supuesta aplicación de una multa por no entregar dicha información, afirmó que nunca se sancionó a la dependencia estatal.