Contribuyen donadores de SLP en más de 90 trasplantes del IMSS

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron tres procuraciones multiorgánicas, en el Hospital General Regional (HGR) No. 6, en Tamaulipas; en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 50, en San Luis Potosí; y en el Hospital General Regional No. 17, en Quintana Roo.

El Seguro Social obtuvo seis riñones, seis córneas, un hígado, piel y hueso de tres pacientes que presentaron muerte encefálica. Los órganos y tejidos serán utilizados para trasplantes que beneficiarán a más de 90 personas que mejorarán su salud, gracias a la generosidad de los donadores y sus familias.

Ayer, en Tamaulipas, en el HGR No. 6, un equipo de especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25, del IMSS, en Monterrey, Nuevo León, procuraron un hígado, riñones y córneas de una adolescente de 13 años de edad, que fue diagnosticada con muerte cerebral.

Cabe destacar que gracias a la bondad de su familia, originaria de Altamira, tres menores, de entre 10 y 15 años de edad, mejorarán su calidad de vida.

El hígado será trasplantado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", en la Ciudad de México; los riñones fueron trasladados vía aérea al Centro Médico del Norte de Monterrey, para el mismo fin; y las córneas se quedarán bajo resguardo del HGR No. 6, en espera de ser requeridas.

Esta fue la segunda procuración multiorgánica realizada en el Hospital General Regional No. 6, en Ciudad Madero, en su historia.

En San Luis Potosí, el 17 de febrero, un equipo médico y de enfermería realizó la cuarta procuración multiorgánica en lo que va del año. Extrajeron riñones, córneas, piel y hueso de un hombre de 60 años de edad, que presentó muerte encefálica.

Las córneas serán trasplantadas a dos pacientes del estado; los riñones fueron trasladados a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25, en Monterrey, Nuevo León; y la piel y el tejido músculo esquelético se canalizaron al Banco de Tejidos del Estado de México. Esta donación beneficiará a más de 80 personas.

La directora del HGZ No. 50, Aurora Donají Peña, destacó que "las procuraciones que ha realizado el nosocomio han sido gracias a la aceptación, humanismo y buena voluntad de las familias que han perdido a un ser querido, pero están dispuestos a regalar una oportunidad de vida a otras personas que lo necesitan".

En Quintana Roo, el 15 de febrero, la Coordinación de Procuración de Órganos del HGR No. 17, llevó a cabo la tercera procuración de órganos de este año. La donadora fue una mujer de 50 años, que sufrió un aneurisma cerebral, y en vida expresó su deseo de regalar vida después de la vida. Los especialistas del Seguro Social extrajeron riñones y córneas.

Ambos riñones fueron trasplantados en el Hospital "Ignacio García Tellez" de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), en Mérida; y las córneas fueron trasladadas al Banco de Tejidos del Centro Médico Nacional (CMN) "La Raza".

Durante el traslado de la donadora a quirófanos, familiares, pacientes y trabajadores del primer piso del hospital expresaron su reconocimiento a ella y su familia por medio de una valla y aplausos.

"Hay que dejar huella en esta vida, ya después no pasa nada; hacer las cosas en vida para que podamos cambiar el mundo", expresó su esposo.