Convivencia forzada por Covid agudiza la violencia familiar

Tan solo en la ciudad de San Luis Potosí y su municipio metropolitano Soledad de Graciano Sánchez, la Fiscalía Especializada en atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, registra entre 40 y 50 denuncias por día, sin contar las restantes mesas de las 16 Delegaciones, reportó la fiscal especializada, Juana María Castillo Ortega.

Dijo que la violencia en contra de la población femenina se agudiza en esta temporada de convivencia forzada a consecuencia del COVID-19.

"Al consultar los números de emergencia, hay un aumento en el reporte de casos de violencia doméstica, pero ese número aún no se refleja en su totalidad en las denuncias ante la Fiscalía".

Precisó que los otros delitos que no son la violencia en contra de las mujeres han estado disminuyendo por cuestiones muy lógicas, no va a haber tanto robo a casa habitación, porque las familias se encuentran en casa, no va a haber tanto robo a transeúnte ya que la mayoría debe estar en su casa, entonces esos otros delitos van a disminuir, pero con los que se suscitan en el seno de la familia, esos se están manteniendo o teniendo un repunte apenas perceptible en comparación a todo lo que es trabajado de uno o dos por ciento más.

En este momento, las mujeres están cruzando por dos situaciones de emergencia, una la sanitaria a consecuencia de los casos de coronavirus y la otra, el aumento en la violencia que se vive dentro de la familia, la cual va repuntando, lo que convierte el hogar en un lugar inseguro.

"Se están dando las medidas de protección, estamos acudiendo ante los Jueces de Control y se están ratificando las medidas que se dan a las víctimas, sobre todo las que son judicializables... nosotros somos un ente consciente de que no podemos parar, nuestro deber es estar aquí".