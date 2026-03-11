Convocatoria de Sheinbaum no fue por inseguridad en SLP: Galindo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que su participación en una reunión convocada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con alrededor de 60 alcaldes del país no responde a malos resultados en materia de seguridad, sino a la presentación del programa federal Territorios de Paz.

El edil señaló que la inclusión de San Luis Potosí en este encuentro no está relacionada con la incidencia delictiva del municipio, ya que, afirmó, la capital mantiene indicadores favorables.

"No fuimos llamados, ningún alcalde de los 60 por hechos delictivos, ninguno, ni por la incidencia delictiva. Y si unos fueron llamados por eso, te doy mi garantía que San Luis no, al contrario, yo creo que fuimos llamados por nuestra experiencia", señaló el alcalde capitalino.

Como ejemplo, mencionó que, según datos de la Mesa de Paz, del 1 de enero a la fecha se han registrado cuatro homicidios en la ciudad, mientras que del 1 de marzo a la fecha no se ha presentado ninguno.

También indicó que el municipio ha registrado una mejora en la percepción de seguridad, al señalar que es uno de los que más redujo este indicador entre los 61 municipios evaluados, con una disminución de más de 10 puntos.

Durante la reunión se presentó el programa Territorios de Paz, con el que el Gobierno Federal busca impulsar proyectos comunitarios, deportivos y de infraestructura social en distintos municipios.

En ese sentido, Galindo Ceballos explicó que el plan contempla una bolsa cercana a 10 mil millones de pesos a nivel nacional y que el Ayuntamiento buscará alinear algunos de sus proyectos con las acciones federales para acceder a estos recursos.

Entre las obras que podrían integrarse mencionó la rehabilitación de canchas, senderos seguros, centros comunitarios y espacios recreativos, además de una unidad deportiva en la zona de La Garita.

El alcalde también informó que el municipio propuso tres terrenos para proyectos relacionados con el programa, ubicados en La Pila, Bocas y la zona norte de la ciudad, los cuales deberán ser evaluados por personal técnico federal.