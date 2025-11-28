logo pulso
Coordinación, clave para fortalecer seguridad en carreteras: EGC

El alcalde capitalino consideró que la Guardia Nacional requiere un alto nivel de especialización

Por Rolando Morales

Noviembre 28, 2025 12:45 p.m.
Enrique Galindo Ceballos / Foto: Citlally Montaño-Pulso

El alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, sostuvo que México necesita retomar un modelo de corporación federal civil dedicada a la seguridad en carreteras y a tareas especializadas, ante el incremento de asaltos y la falta de vigilancia en la red federal.

Galindo señaló que el país carece actualmente de una instancia policial civil de carácter federal, situación que no ocurre en el resto de América Latina, y consideró indispensable reconstruir ese esquema, cualquiera que sea su nombre.

Recordó que la extinta Policía Federal tenía bajo su responsabilidad operaciones estratégicas como puertos, aeropuertos y fronteras, además del patrullaje carretero.

Aunque reconoció el trabajo de la Guardia Nacional, destacó que su operación requiere un alto nivel de especialización: "Para vigilar una carretera federal, un policía debe dominar 36 normas distintas. No es solo patrullar o abanderar accidentes", apuntó.

El alcalde también llamó a reactivar los mecanismos de coordinación entre fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, como la antigua Conferencia Nacional de Procuradores.

Dijo que este tipo de espacios eran fundamentales para unificar criterios de investigación y persecución de delitos, y que su restablecimiento ayudaría a fortalecer la seguridad a nivel nacional.

Rolando Morales

El alcalde capitalino consideró que la Guardia Nacional requiere un alto nivel de especialización

