Coparmex pide a candidatos al gobierno que debate sea con respeto

De cara al debate de candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí que se celebrará este domingo 9 de mayo, la asociación Potosinos con Valor hizo un llamado para que este ejercicio se efectúe en un marco de respeto tanto entre los contendientes como para la población en general, que será espectadora. El presidente de la agrupación, Jaime Chalita Zarur, consideró que este debate es el escenario idóneo para que los potosinos conozcan la preparación y cada una de las propuestas de los aspirantes a gobernar el estado.

No obstante, dijo que existen candidatos "que no están a la altura de una contienda electoral", pues señaló que mientras algunos realizan propuestas para resolver problemas de la ciudadanía, "otros buscan la confrontación, el show mediático y hasta se pelean con la gente que no está de acuerdo con ellos".

En este sentido subrayó que los ciudadanos exigen un debate a la altura de las circunstancias, con propuestas y sin descalificaciones hacia los rivales políticos, lo que podría generar que gran parte de los indecisos empiece a inclinarse por alguna opción política si es que hasta el momento no lo ha hecho. "Algunos candidatos tendrán que dejar su show mediático y de redes sociales para, ahora sí, presentarse ante el electorado de una manera seria, aunque seguramente les costará trabajo", afirmó el empresario.