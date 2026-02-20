Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026

El Gobierno del Estado anunció la realización de un taller especializado para orientar a investigadoras e investigadores en la integración de proyectos científicos y tecnológicos que busquen acceder a financiamiento en San Luis Potosí.

A través del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt), se llevará a cabo el taller "Presentación de Propuestas en el Marco de la Convocatoria 2026-01", con el objetivo de brindar herramientas técnicas sobre lineamientos, requisitos y criterios de evaluación para la correcta elaboración de proyectos.

Detalles sobre la capacitación y registro

La capacitación se desarrollará el próximo 24 de febrero en modalidad virtual y está dirigida a instituciones de educación superior, centros de investigación, cuerpos académicos, estudiantes de posgrado y personal especializado interesado en fortalecer sus capacidades y vincular sus iniciativas con programas de apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

De acuerdo con la información oficial, el taller busca facilitar el acceso a financiamiento para proyectos estratégicos que contribuyan al avance científico y tecnológico en la entidad.

Las personas interesadas deberán registrarse mediante el formulario disponible en la página y redes sociales oficiales del Copocyt.