Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026
El 24 de febrero se realizará una capacitación virtual
El Gobierno del Estado anunció la realización de un taller especializado para orientar a investigadoras e investigadores en la integración de proyectos científicos y tecnológicos que busquen acceder a financiamiento en San Luis Potosí.
A través del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt), se llevará a cabo el taller "Presentación de Propuestas en el Marco de la Convocatoria 2026-01", con el objetivo de brindar herramientas técnicas sobre lineamientos, requisitos y criterios de evaluación para la correcta elaboración de proyectos.
Detalles sobre la capacitación y registro
La capacitación se desarrollará el próximo 24 de febrero en modalidad virtual y está dirigida a instituciones de educación superior, centros de investigación, cuerpos académicos, estudiantes de posgrado y personal especializado interesado en fortalecer sus capacidades y vincular sus iniciativas con programas de apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De acuerdo con la información oficial, el taller busca facilitar el acceso a financiamiento para proyectos estratégicos que contribuyan al avance científico y tecnológico en la entidad.
Las personas interesadas deberán registrarse mediante el formulario disponible en la página y redes sociales oficiales del Copocyt.
no te pierdas estas noticias
Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026
Redacción
El 24 de febrero se realizará una capacitación virtual
Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP
Redacción
Uno de los siniestros forestales tiene 30% de control
Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP
Redacción
Aplican más de 302 mil dosis y revisan cartillas en escuelas