“Corcholatas arriesgan su candidatura”

Los funcionarios públicos federales en activo con aspiraciones a precandidaturas y candidaturas presidenciales y quienes los promueven, deben ser cuidadosos, pues un análisis jurídico sólido puede establecer que infringieron las normas electorales y perder el derecho a tales aspiraciones, recomendó Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado.

En días pasados, se divulgó que en distintos puntos de la capital potosina proliferan imágenes proselitistas en paredes de dichos perfiles, sobre todo de “Claudia”, es decir, en alusión a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Complementó que el organismo electoral documenta dichas acciones, sin embargo, no inicia expedientes de oficio para evitar señalamientos, por ello, está a la espera de que la ciudadanía y partidos políticos presenten sus inconformidades.

Aispuro Cárdenas externó que de ser el caso, las áreas especializadas del INE estudiarán los asuntos a que haya lugar, quienes definirán si se configura el supuesto de infracción a la Ley Electoral y al artículo 134 de la Constitución Política Federal.

“La recomendación es que revisen y acatemos lo que dice la normatividad, que se asesoren y no tengan esa situación de riesgo”, enfatizó.

Explicó que para obtener una precandidatura o candidatura, uno de los requisitos constitucionales es tener un modo honesto de vivir, por lo tanto, si una persona resulta sancionada por violar la Constitución y la legislación electoral, “puede caer en una definición de no tener un modo honesto de vivir, y evidentemente, estar en riesgo de que no aplique la candidatura, que sea impugnada y que no se le admita”.

“Yo no he dicho que el Instituto tenga claro que hay una infracción. Estoy diciendo que conocemos los términos del 134 constitucional y que la recomendación es que cuiden esto. Pórtense bien, porque sobre aviso no hay engaño”, precisó.