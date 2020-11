Covid desata automedicación

La venta de medicamentos de libre acceso para tratar síntomas de enfermedades respiratorias podría incrementarse hasta un 130 por ciento durante esta temporada invernal, así lo dio a conocer el presidente de la sección especializada de Farmacias de la Canaco-Servytur, Javier Ramírez Hernández.

Explicó que normalmente durante noviembre, diciembre, enero y parte de febrero, suele incrementarse hasta en un 100 por ciento la demanda de medicamentos como antigripales, antihistamínicos, para tos y para infección de garganta, sin embargo, ante el temor que ha dejado el virus de la Covid-19 por la similitud de síntomas con una gripe común, la cifra podría aumentar 30 por ciento más la venta de estos.

Las personas compran de manera previsora aunque no estén enfermos, solo para tener en el botiquín del hogar y no debe ser de esa manera, agregó. "Ahora la gente compra estos medicamentos ante el más leve síntoma que tenga, apenas tiene tos e inmediatamente compra el medicamento ante el temor de que pudiera ser Covid-19, aunque éste no tenga cura aún".

Aclaró que la gente no debe auto recetarse sino consultar a un médico y se este quien indique cuál es el pronóstico y el medicamento adecuado para tratar al paciente.

Señaló que ante, la llegada de la temporada de influenza, ésta misma podría juntarse con el Covid-19 y el dengue y generar mayores complicaciones de salud durante la temporada invernal, afortunadamente aún hay insumos para tratar por ejemplo la influenza y el gobierno comenzó la aplicación de la vacuna en ciertos sectores.