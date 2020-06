"Covid evidencia lo indigno de los condominios"

La política de construcción de condominios en la Zona Metropolitana no resultó, pues con la pandemia de la COVID-19 los residentes quedaron a expensas de un espacio poco digno para sobrellevar el aislamiento, que favoreció la violencia familiar, reclamó Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Después de oficiar misa dominical a las 8:00 horas en la Catedral Metropolitana, demandó que las autoridades, sobre todo los Ayuntamientos, deben acordar con los constructores la edificación de "casas dignas".

El prelado potosino criticó que los responsables de las obras construyeron sin conciencia social, y sin mirar por el bienestar y la paz social de la ciudadanía y las familias que habitarían los inmuebles.

"Los hogares no son los adecuados. Vean Pavón y las colonias del sur, sobre todo esos edificios que se han construido hacia arriba (condominios), pues no son lugares que favorezcan mucho la...pues ya nerviosos los papás porque no alcanzan el pan de cada día y también los niños inquietos", declaró.

Cabrero Romero asentó que dado que dichos complejos habitacionales presentan deficiencias estructurales e insuficiencia de áreas recreativas, la labor de los edificadores evidencia "falta de moral".

"Tiene que haber más conciencia social en las políticas que deben seguirse para permitir que se hagan los nuevos edificios, las nuevas casas; que le piensen bien con sus equipos (...) Esas mismas casas no tienen la consistencia ni resistencia para años", comentó