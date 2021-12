Crean perfil falso del secretario de Finanzas en Facebook

De nueva cuenta, en la red social Facebook fue creado un perfil personal falso del secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez, por el que intentan contactar a presidentas y presidentes municipales para extorsionarlos o cometer fraudes financieros.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin), hace un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales, así como a la población en general, a que no se dejen engañar con perfiles, páginas o líneas apócrifas que buscan contactarlos para obtener información y beneficios económicos.

El primer contacto que realizan los delincuentes es a través del Messenger de Facebook, donde piden un número de celular para contactarlos después vía WhatsApp, enviando posteriormente una solicitud de documentación y el depósito de una cantidad de dinero a una cuenta bancaria.

Los malhechores cibernéticos utilizaron una fotografía del titular de la Sefin, así como imágenes oficiales con el logotipo de la dependencia, por lo que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante las autoridades y la red social. La página falsa ya ha sido eliminada, sin embargo, se exhorta a estar alertas por la posibilidad de que se repita el ilícito.

En este caso en particular, es importante señalar que el secretario de Finanzas no cuenta con ningún perfil personal en redes sociales, y no es la vía que utilizaría para contactarse con autoridades, funcionarios o la ciudadanía.