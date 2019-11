Crearía desorden salida a calle de locatarios: Nava

"Hay un reglamento de actividades de Comercio y lo que buscamos es que todo esté ordenado", dijo el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios respecto a la posible salida de locatarios del mercado Hidalgo a las calles laterales de dicho centro de abasto.

El presidente municipal manifestó que, para evitar el desorden en el primer cuadro de la ciudad, se buscará que se eviten este tipo de vendimias en el Centro Histórico.

"No mira, hay un reglamento de actividades comerciales, lo que buscamos es que esté ordenado y que no se den estas cuestiones, porque si salen todos los locatarios tendremos problemas en los exteriores, vamos a estar hablando con ellos para que eso no suceda".

El presidente municipal manifestó que la autoridad seguirá por el rumbo del orden, por lo que en breve buscarán entablar el diálogo con los comerciantes del mercado Hidalgo para que eviten tomar la vía pública para realizar sus ventas decembrinas.

Comerciantes del mercado Hidalgo dieron a conocer que del 22 al 24 de diciembre, saldrían a las calles laterales del mercado a realizar sus ventas, ante la difícil situación que enfrentan en sus ventas.