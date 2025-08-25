Creció maleza en el Saucito por las lluvias

La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que tras las recientes lluvias la maleza del panteón del Saucito incrementó de forma considerable, por lo que pidieron paciencia ante los trabajos de mantenimiento que ya se llevan a cabo.

“Todos sabemos que con la temporada de lluvia, los camellones, los jardines, nos crecieron considerablemente la mayoría de la hierba. En este espacio no fue la excepción. El tema aquí es que son 63 hectáreas dentro del cementerio, alrededor de 630 mil metros cuadrados para poder entender la dimensión del espacio”, así lo explicó el director de Servicios Municipales, Christian Azuara.

Azuara señaló que, mientras en condiciones normales la limpieza total toma alrededor de dos meses, en las últimas dos semanas la vegetación creció de manera considerable, por lo que pidió paciencia a los ciudadanos y explicó que en el lugar trabajan tres cuadrillas: Parques y Jardines, Cementerios y Rescate de la Ciudad.

El funcionario también aclaró una información difundida en redes sociales sobre la supuesta aparición de restos humanos en el camposanto. Precisó que se trató de un procedimiento regular de exhumación e inhumación, realizado en presencia de familiares, donde los restos óseos fueron entregados conforme a la ley. Lo que se observó en las imágenes, dijo, correspondía a fragmentos de ataúdes y ropa deteriorada, materiales que se concentran en un área específica antes de ser retirados. Asimismo, pidió a la ciudadanía informarse a través de fuentes oficiales para evitar confusiones.

