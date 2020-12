Crimen múltiple será investigado en Zacatecas

Es probable que el nuevo hallazgo de cuerpos en territorio potosino, sea atraído por la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, informó el fiscal de San Luis Potosí, Federico Garza Herrera.

Dijo que a ese respecto pudiera generarse una hipótesis y darse el supuesto de que se hayan cometido los delitos en una entidad federativa y consecuentemente aparezcan los hallazgos en otro estado.

"Por eso yo insisto en que la investigación es producto de la coordinación que existe entre la Fiscalía de Zacatecas y la de San Luis Potosí, en dónde estamos muy al pendiente, y las competencias se darán en la forma y términos de un trabajo conjunto formal", señaló.

Explicó que incluso en una plática que tuvo por la mañana con el fiscal de Zacatecas, en ese instante tal parecía que los cuerpos estaban en el estado de Zacatecas, y posteriormente dijeron que no, que al parecer eran dos los que estaban en el estado de Zacatecas y cinco en San Luis.

"Más tarde pudimos precisar por coordenadas que se trataba de un hallazgo en el estado de San Luis Potosí y fue la competencia que tuvimos. Usted sabe que nosotros no especulamos, hablamos con puntos concretos", puntualizó.

Dijo que para ese caso en particular, y hay que esperar a que el Policía de Investigación dé su dictamen respecto de lo que considera, y en función de ello la fiscalía realiza su trabajo pero no trabaja bajo criterios de especulación, y no va a hacerlo.