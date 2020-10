Critica AMPI nuevas alternativas de Infonavit

Es una medida populista la propuesta a la reforma a la Ley de Infonavit, la cual busca que los trabajadores tengan mayor libertad sobre los recursos que obtienen mediante el crédito para la vivienda, consideró Gustavo Rivera Cerda, presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Esta pretensión podría incluso poner en riesgo los recursos del propio Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) así como el patrimonio de los trabajadores, pues ejemplificó si un trabajador realiza la construcción de una vivienda en un lote que no cuenta con las condiciones adecuadas para cimentar, no afectará únicamente su propio patrimonio sino que además no daría garantía al infonavit sobre el crédito que ofreció.

"No es una propuesta interesante ni inteligente, el presidente solo quiere hacer creer que está haciendo algo bueno por los trabajadores".

Agregó que si bien la idea de que un trabajador pueda contar con un crédito con el que pueda edificar de forma independiente resulta interesante, se tendría que contar con una supervisión más a fondo para que el Infonavit no termine con sus recursos.