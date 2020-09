Critica AN resultados en lucha contra corrupción

La Fiscalía General del Estado (FGE) debe dar a conocer un informe sobre el estatus actual y progreso de las denuncias contra la administración del ex alcalde capitalino Ricardo Gallardo Juárez, pero también hacia ex diputados de la legislatura pasada y otros ex funcionarios, solicitó Juan Francisco Aguilar Hernández, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

El entrevistado criticó que hasta el momento ninguna de las Fiscalías correspondientes ha informado, en qué estado se encuentran las carpetas de investigación, cuyas denuncias fueron presentadas por el Ayuntamiento capitalino contra el gobierno anterior.

Para el dirigente blanquiazul, la transparencia de la FGE permitiría conocer cómo han avanzado las indagatorias, qué actos de la misma han derivado de las investigaciones y por qué no se han judicializado las querellas presentadas.

"No se puede estar trabajando con tal opacidad en el sistema de combate a la corrupción en el Estado (...) Estas denuncias son un tema que ocupan el interés de las y los potosinos, ya que las mismas son por supuestas conductas sancionadas por el Código Penal del Estado en el catálogo de delitos por hechos de corrupción", sostuvo.

Aguilar Hernández lamentó que ha transcurrido más de año y medio de la presentación de las denuncias penales, cuya periodicidad es tiempo suficiente para que las autoridades hayan trabajado, por ende, urge reiteró conocer avances del tema.

"Siempre vamos pugnar por el combate a la corrupción, un combate parejo que se aplique a todas y todos aquellos que incurran en delitos de corrupción. Hemos insistido hasta el cansancio, en que la Fiscalía General dé un informe del estatus en el que se encuentran todas las denuncias presentadas por actos de corrupción", comentó.