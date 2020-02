Critica Edgardo Hernández "condiciones de abandono" de la capital

El legislador Edgardo Hernández Contreras lamentó que la Capital Potosina se encuentre en el abandono, ya que la autoridad municipal no ha podido responder a las exigencias de la responsabilidad.

"No hay congruencia con la austeridad de la que tanto se habla en el municipio, pero lo más preocupante es que no hay una sola calle en buen estado, todas tienen baches y la situación se pone más delicada cuando desde el ayuntamiento se manda el mensaje de que, mejor debería el ciudadano ir por otro lugar", expuso.

Añadió que ahora que se está ejerciendo un recurso extraordinario con el programa de bacheo, es momento de solicitar una auditoría a fondo para saber de dónde vienen esos recursos y si se aplican con efectividad, "porque es un tema que vamos a seguir cuestionando de manera permanente".

El legislador Hernández Contreras añadió que "en su momento también cuestioné al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Vivienda y Obra Pública (SEDUVOP) por los brazos del Distribuidor Juárez, pues me dijo que serían la solución al problema vial y no fue verdad, es decir, la crítica es para la autoridad estatal y la municipal porque no le cumplen a los ciudadanos".

"Lo que más lamentamos es que tenemos una ciudad gris, sucia, llena de basura, que antes se distinguía por sus jardines y hoy están destrozados, las áreas verdes quemadas, llenas de heces de mascotas, fachadas pintarrajeadas, sin alumbrado, sin agua y todavía vemos cómo se engrosa la nómina municipal", manifestó.

Hizo un llamado a los ciudadanos que sean víctimas de los elementos de Tránsito o de la Policía Vial para que acudan con él "ya que los vamos a representar, es lamentable que el director Edgar Arcadia que frecuentemente viola los derechos humanos, siga siendo protegido por el alcalde".